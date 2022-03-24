Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, acil tıp teknisyenleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, acil tıp teknisyenleriyle bir araya geldi

24.03.2022 16:22
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, acil tıp teknisyenleriyle bir araya geldi

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, acil tıp teknisyenlerinin sorunlarını dinledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, acil tıp teknisyenlerinin sorunlarını dinledi.

Nacar, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası dolayısıyla Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde çalışanlarla bir araya geldi.

Fedakarca görev yapan acil tıp teknisyenlerine teşekkür eden Nacar, onların sorunlarını dinledi.

Nacar, acil tıp teknisyenlerinin gününü kutlayarak onlarla birlikte pasta kesti.

Toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, istasyon birim sorumluları, acil tıp teknisyenleri ve paramedik çalışanları katıldı.

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İl Sağlık Müdürü, Evliya Çelebi, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, acil tıp teknisyenleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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