Adana kebabına "zırh" lezzet katıyor - Son Dakika
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Adana kebabına "zırh" lezzet katıyor

24.04.2022 11:14
Adana kebabına "zırh" lezzet katıyor

Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti kebap, ustaların hünerli elleriyle iftar sofralarındaki yerini alıyor.

Adana'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti kebap, ustaların hünerli elleriyle iftar sofralarındaki yerini alıyor.

Kentin tescilli lezzetini yıllardır müşterilerine sunan kebap ustaları, ramazanda müşterilerin talebini karşılamak için çalışıyor.

Kebabın yapılacağı kuzu eti sinirlerinden ayrılıyor ve "zırh" olarak tabir edilen büyük bıçakla defalarca çekiliyor. Bu işlem, kebabın lezzetine lezzet katıyor.

Etin zırhla çekilip tuz ve kırmızı toz biber kullanılarak yoğrulmasının ardından şişlere saplanan Adana kebabı, lokantalarda mangal ateşinde pişirilerek lavaş üzerinde servis ediliyor.

Adana kebabı, paket servis ve gel-al sistemiyle de müşterilere ulaştırılıyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle önceki 2 yılda buruk geçirdikleri ramazanın bu sene daha hareketli olduğunu belirterek, işletmelerde sahur ve iftar için hummalı bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

Serttaş, zengin bir yemek kültürüne sahip kentin ilk akla gelen lezzetlerinden kebabın ramazanda da talep gördüğünü dile getirdi.

Kentte yaklaşık 30 yıldır kebapçılık yapan Erdal Vurgun da ramazan dolayısıyla işlerinin yoğunlaştığını belirtti.

Ramazan menülerinin en başında tescilli kebabın yer aldığını anlatan Vurgun, kentin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerin bu lezzeti beğeniyle yediğini söyledi.

"Kebabın her çeşidini müşterilerimize sunuyoruz"

Yaklaşık 22 yıllık kebap ustası Ercan Çelik, "Her ramazanda yoğunluk yaşanıyor. Bu ramazan da maşallah yoğunluk var, yetişemiyoruz. Kebaplarımızı zırhla hazırlıyoruz. Kebabın her çeşidini müşterilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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