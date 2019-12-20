Adana kebabının marka değerini korumak için buluştular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana kebabının marka değerini korumak için buluştular - Son Dakika

Adana kebabının marka değerini korumak için buluştular

6 saat önce

Adana'da kebapçılar, şehrin ismiyle özdeşleşen kebabın standardına uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak yeni ustaların yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR ile görüştü.

Adana kebabının marka değerini korumak için buluştular, System.String[]

Adana'da kebapçılar, şehrin ismiyle özdeşleşen kebabın standardına uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak yeni ustaların yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR ile görüştü.

Adanalı kebapçılar, tescilli Adana kebabının farklı sunumlarla hazırlanmasının markanın imajına zarar vermesinin önüne geçmek için Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Temsilciliği ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) öncülüğünde bir araya geldi.

Kebapçılar, eğitim yoluyla Adana kebabının standardına uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak yeni ustaların yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli'yi makamında ziyaret ederek destek istedi.

"Adana kebabı ile pilav yan yana olmaz"

Ziyarette konuşan TÜRES İl Temsilcisi Biral Serttaş, dünyada bilinirliliği olan kebabın Adana ismiyle kabul görmüş olmasının kent için önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Serttaş, Adana kebabını standardına uygun şekilde yapan ve bunun için yarışan bir grubun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Adana kebabı dünyada neden önemli bir yere gelmesin? Biz Adanalı kebapçılar olarak en iyi kebabı yapabilmek için yarışıyoruz. Farklı kentlerde ise Adana kebabı pilav ile birlikte servis ediliyor. Adana kebabı ile pilav yan yana olmaz. Kebabın standardında böyle bir şey yok. Bizler markanın geliştirilmesi, bunun ehil kişilerce üretilmesi ve bu kişilerin eğitilmesi amacıyla destek istemeye geldik."

"Kurum olarak destek vermeye hazırız"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli de Adana kebabının kentin en önemli markalarından biri olduğunu ifade ederek, şehrin diğer markalarında olduğu gibi kebabı için de kurum olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Karaveli, STK'ların bu alandaki girişimine mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı veya diğer iş gücü programlarından biriyle destekte bulunabileceklerini bildirdi.

Ziyarete, ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, dernek yönetim kurulu üyeleri İdris Altan, Ali Şemi, Nesrin Aslan, Şerife Karakuş, Mehmet Akif Sipahi ve Adana Ticaret Odası (ATO) Restoran, Yiyecek, İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Hadi Şimşek de katıldı.

İŞKUR, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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