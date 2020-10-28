Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Programın düzenlendiği Habib-i Neccar Camisi
İl Müftüsü Yardımcısı İrfan Açık'ın vaaz vermesi
Programda Kur-an'ı Kerim ve duaların okunması HATAY - Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Yardımcısı İrfan Açık, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verdi.
Program okunan Kur-an'ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
- Kaynak: AA
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