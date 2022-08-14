Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti - Son Dakika
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Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti

14.08.2022 09:53
Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti

Adana'nın Aladağ ilçesinde başlayan orman yangınına askerlerin ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde başlayan orman yangınına askerlerin ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.

Aladağ ilçesinin Eğner mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler yangını fark edip hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Askerler bir taraftan da yangının büyümemesi için müdahaleye başladı. İki jandarmanın ormanın yanmaması için yangına ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü. Bir süre sonra orman bölge müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede jandarmanın sayesinde büyümeden önlendi. - ADANA

YORUMLAR
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Park halindeki otomobil yandı Park halindeki otomobil yandı Adana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kamerada Adana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kamerada
Kaynak: İHA

Aladağ, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti - Son Dakika
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