Adana'nın Karaisalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
1 saat önce
Adana'nın Karaisalı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Saadettin Aslan kazandı.
Adana
'nın Karaisalı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Saadettin Aslan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Saadettin Aslan 8 bin 258, İYİ Parti
adayı Veli Durak
3 bin 137, Diğer adayı bin 355 oy aldı.
-Aslan'ın öz geçmişi
Saadettin Aslan, 1969 yılında Karaisalı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Karaisalı'da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Aslan, mezun olduktan sonra kendine ait iş yerinde çalışma hayatına devam etti. Aktif siyasetin içerisinde olan Aslan, 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP)'nin Karaisalı İlçe Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı. Karaisalı ilçesinde ikamet eden Aslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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