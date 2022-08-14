Kaza, sabah saatlerinde Ceyhan-Kadirli kara yolu Ayşehoca mevkisinde meydana geldi. Sadık Başdoğan'ın kullandığı 80 LL 896 plakalı domates yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan sürücü Kadirli Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Başdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyondan yere dökülen domatesler ise görevlilerce toplandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ceyhan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADANA'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ - Son Dakika

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