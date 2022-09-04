Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar

Kaynak: AA

Sarıçam, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika

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