Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika
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Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

04.09.2022 22:12
Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş hayatını kaybetti.

Kılıçlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine yüzmek için giren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde iki kardeşin cesedini buldu.

Olay yerine gelen çocukların ailesi gözyaşı döktü.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika
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