Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı ziyaret etti.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Saygılı ve Demir, bir süre önce göreve başlayan Mahmut Yılmaz'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyarette, Türk Kızılayı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Bir Kan Bir Fidan Projesi" kapsamında, 2020 yılı Adana'da ve bölgede yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "İnsanlarımız kan verirken aynı zamanda fidan da dikildiğini öğrenince çok mutlu oluyor. Hem insana, hem de doğaya can katıyorlar. Orman Bölge Müdürlüğünün bu anlamlı katkısı ile 'Bir Kan Bir Fidan Projemizi' daha çok insana ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmut Yılmaz da geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak için ormanları genişletmeye çalıştıklarını bildirerek, "Dikilen fidanların kan bağışçılarına ait olması insanımızın ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Türk Kızılayı ile Adana'da, proje kapsamında güzel işler yapacağımıza eminim." açıklamasında bulundu.