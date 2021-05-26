Adana OSB'de kümelenme çalışması yerli üretime katkı verdi - Son Dakika

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünce hayata geçirilen kümelenme çalışması kapsamında 3 firmanın ortak çalışmasıyla tam otomatik tel çekme makinesi yapıldı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve OSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, müdürlüğün elektromekanik kümelenme çalışması sonucu makine imalatını gerçekleştiren Emre Makine, Digikon Otomasyon ve Aslanlar Makine firmalarını ziyaret etti.

Bölge Müdürü Akpınar, ortaya çıkan makinenin kendileri için güzel bir başlangıç olduğunu, ilerleyen dönemde tüm kümelenme faaliyetlerinden böylesine güzel sonuçlar alacaklarını umut ettiklerini kaydetti.

OSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen de oluşturulan iş birliği sayesinde, tasarım ve kontrol üstünlükleriyle katma değeri yüksek, dışa bağımlılığı azaltacak yönde bir adım atıldığını belirtti.

Aslanlar Makine kurucusu Cabbar Avcı da vida, çivi üretimi gibi işlerde kullanılan makinenin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üretildiğini kaydetti.

Kendi üretimlerinde yazılım parçaları hariç yüzde 90 yerlilik oranına ulaştıklarını ifade eden Avcı, makinenin yüzde 20 daha hızlı tel çekerken kırılma oranının yüzde 50 daha az olduğunu, içten su soğutmalı sistemle fiyatının da ortalama yüzde 30 daha ekonomik olduğunu belirtti.

Avcı, ürettikleri ilk makineyi iç pazarda bir firmaya teslim ettiklerini, en kısa zamanda üretim bandını oluşturup seri üretime geçeceklerini bildirdi.???????