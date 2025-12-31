Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
31.12.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Haber Videosu

Adana Merkez Otogarı'nda iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Adana Merkez Otogarı'nda iki kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda karşılaşan iki kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin güçlükle araya girmesiyle taraflar ayrılarak sakinleştirildi. Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Adana Merkez, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kavga, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • GÜLCAN xxx GÜLCAN xxx:
    Gelin kaynana 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu
Sokak ortasında silahlı saldırı Sokak ortasında silahlı saldırı!
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi
Fenerbahçe’nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu MTV zam oranı belli oldu
Görüntü İstanbul’dan Bir anda beyaza büründü Görüntü İstanbul'dan! Bir anda beyaza büründü

21:43
Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
21:22
Galatasaray’da sürpriz ayrılık Efsane isim veda etti
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti
21:13
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney’den ilk açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
18:20
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:57
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
17:45
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 22:02:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.