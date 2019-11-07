Son Dakika Haberleri: Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak
Son Dakika Güncel Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak

Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kök hücre bağışçısı kazanımı için Türk Kızılayı'nın sürdürdüğü kampanyaya destek vereceklerini belirtti.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kök hücre bağışçısı kazanımı için Türk Kızılayı'nın sürdürdüğü kampanyaya destek vereceklerini belirtti.

Kentte yakın zamanda ilik nakli olan Ayaz Atalay (6), İbrahim Miran Özkan (7) ve Cezayir uyruklu Abdul Mumin (9) Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel ile birlikte İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Aktaş, ziyarete katılan çocukları kapıda karşıladı.

Dernek Başkanı Yücel, ziyaret sırasında lösemi hastalığı ve tedavisi için kök hücre bağışının önemine dikkati çekti.

Emniyet Müdürü Aktaş, Adana Emniyeti olarak lösemili çocuklara destek vermek amacıyla bir kampanya başlatacaklarını belirtti.

Bu kampanya ile Türk Kızılayı aracılığıyla kan bağışında bulunacaklarını kaydeden Aktaş, "İnşallah bundan sonra bu hastalığa yakalananların iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yakından ilgilendiği çocuklara polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler verdi.

Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak

Türk Kızılayı, Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:11 Kaynak: AA
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