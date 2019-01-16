Son Dakika Haberleri: Adana Sağanak Yağışa Teslim Oldu

Adana Sağanak Yağışa Teslim Oldu

40 dakika önce

Adana sağanak yağışa teslim oldu Ana caddeler ve ara sokaklar göle döndü Otomobil sürücüleri araçlarıyla su içerisinde mahsur kaldıADANA - Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Adana sağanak yağışa teslim oldu
Ana caddeler ve ara sokaklar göle döndü
Otomobil sürücüleri araçlarıyla su içerisinde mahsur kaldı

ADANA - Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı araçlar ise oluşan su birikintilerinde kaldı.
Gece boyunca etkili olan sağanak yağış Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklar adeta göle döndü.
Araçlar yolda kalırken evleri su bastı
Ana caddelerin göle dönmesinin ardından, sürücüler araçlarıyla birlikte yolda kalırken itfaiye ekipleri mahsur kalan şoförleri kurtardı. Şehrin bir çok yerinde ise evleri su bastı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Adana, Genel
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