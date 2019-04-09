Adana Şehit Ailelerinden Emniyet Müdürü Aktaş'a Ziyaret
1 saat önce
Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.
Adana
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'ı ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit çocukları, üzerlerinde polis kıyafetleriyle birlikte Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş ise şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi. 2015 yılında, Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak etmesiyle şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın 11 yaşındaki kızı Zehra Bardakçı ise Aktaş'a kendi yazdığı mektupta, Öncelikle her zaman, her yerde bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günde, kötü günde babamızın yokluğunu hissettirmeden, bize kocaman bir aile oldunuz. Biz de sizin emeklerinizi boşa çıkarmayıp, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olacağız. Şehit çocuğu olarak ülkemize her zaman sahip çıkacağız dedi. Aktaş ise Zehra'yı öperek yazdığı mektubu aldı.
Daha sonra şehit çocuklarına 'çocuk polis' kartı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:54 Kaynak: DHA
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