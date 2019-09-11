Adana torunun cenazesini kucağında götürdü

Torunun cenazesini kucağında götürdü

Adana'da nefes borusuna kaçan mama nedeniyle boğularak yaşamını yitiren 3 aylık bebek Aykut Yılmaz, adli tıpta yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere gözü yaşlı dedesi

Temur Yılmaz'ın kucağında götürüldü.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören annesi eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi. Cihan Yılmaz, bebeği Aykut Yılmaz'ı alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Talihsiz bebek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların ilk belirlemelere göre bebeğin nefes borusuna mama kaçarak nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali olduğu öğrenildi. 3 aylık bebek Aykut Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torunu Aykut Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde kucağına alarak teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.