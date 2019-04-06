Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Kostümlüler Yürüyecek, Siviller İzleyecek

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
'nda kostümlüler yürüyecek, siviller izleyecek Adana
'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, bu yıl dünyadaki karnaval örneklerinden hareketle, kortejde kostümlü grupların yürüyeceğini, sivillerin ise izleyeceğini söyledi.
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, Hürriyet Gazetesi
Yazarı Ayşe Arman
ile 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar
, Çukurova
Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin
, Seyhan
Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay
ile çok sayıda davetli katıldı.
Vali Mahmut Demirtaş, karnavalın huzur içerisinde geçirilebilmesi için güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, 'Karnavalın huzur içerisinde geçirilmesini diliyorum. Güvenliğin sağlanabilmesi için 5 binin üzerinde polis görevlendirdik. Kimsenin burnunun kanamasını dahi istemiyoruz. İnşallah bu festivaller ve karnavallar, ülkemizi dünyada daha iyi bir şekilde tanıtacaktır dedi.
KORTEJDE DEĞİŞİKLİK
Geçmiş yıllara göre bugün düzenlenecek kortejde değişiklikler yaptıklarını belirten Uluslararası Portakal Çiçeği Karanavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, 4 sene önceki kortejde 90 bin kişi vardı. Herkes kortejin içerisinde olmayı istiyor ama bu kadar fazla insanı sığdırabileceğimiz büyük bir alanımız yok. Biz de dünyadaki örneklerinden görerek, kostümlü grupların yürüyüş yapmasını sağladık. Bizim gibi sivil insanlar da kaldırımlardan bu grupları izleyecekler. Çünkü kostümler için yoğun bir hazırlık yapılıyor. Bugün kostümlü gruplar şehrin değişik meydanlarında kendi gösterilerini sunacaklar. Şehrin her köşesinde güzel görüntüler elde etmek istiyoruz dedi.
Bozkurt, karnavalın 7 yıllık sürecinde 40 milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini sözlerine ekledi.