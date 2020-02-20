Adanaspor, Altay deplasmanında 3 puan arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Altay deplasmanında 3 puan arayacak - Son Dakika Spor

Adanaspor, Altay deplasmanında 3 puan arayacak

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Altay'la karşılaşacak Adanaspor'da hedef 3 puan almak.

Adanaspor, Altay deplasmanında 3 puan arayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Altay'la karşılaşacak Adanaspor'da hedef 3 puan almak.

Teknik direktör Eyüp Arın, Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenmanda yaptığı açıklamada, geçen hafta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaştıkları maçta bir puan aldıklarını anımsattı.

Her maça galibiyet için çıktıklarını ancak yenemedikleri takıma da yenilmemek istediklerini belirten Arın, "Bu hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacağız. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla puan ve puanlara ihtiyacımız var. Ligde geride kalan 12 haftada alabildiğimiz kadar puan alıp Adanaspor'u hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 23 Şubat Pazar günü saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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