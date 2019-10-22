Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

22 dakika önce

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.


Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Sakatlığı bulunan Emeka Eze, Arabidze ve Hakan Barış antrenmanda yer almadı.


Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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