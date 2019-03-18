Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nda "Kadınların Düşleri" Resim Sergisi Açıldı

Adapazarı'nda "Kadınların Düşleri" Resim Sergisi Açıldı

1 saat önce

Adapazarı ilçesinde "Kadınların Düşleri" resim sergisi açıldı.

Adapazarı'nda
Adapazarı ilçesinde "Kadınların Düşleri" resim sergisi açıldı.

Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan İlkay Uzun tarafından yapılan 34 resim, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği'nin (SAGÜSAD) salonunda sergiyi gezenlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, İlkay öğretmenin resimlerini çok beğendiğini dile getirerek, "Hepsi birbirinden değerli. Kadınlar, hangi meslekte olursa olsun, sosyal, kültürel ve el becerisi konularında her zaman kendilerini geliştirmelidir. Boş vakitlerini evlerinde mutlaka herhangi bir sanat çalışmasına, kitap okumaya ayırmalıdır. Böylece eşlerine, çocuklarına da örnek olacaklardır." diye konuştu.

Çiçekli, devletin girişimci kadınlara ve ev hanımlarına büyük destek verdiğini belirterek, bunların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sınıf öğretmeni İlkay Uzun da katılım gösteren davetlilere teşekkür etti.

Açılışa, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Derneği Başkanı Muzaffer Güneş, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Söğütlü, Adapazarı, Güncel
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