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ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu - Son Dakika

ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

23.01.2022 16:30

Görüntü Dökümü: Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları Maraton koşusu yapılması Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent...

Görüntü Dökümü:

Maraton koşusu yapacakların hazırlıkları

Maraton koşusu yapılması

Maratona katılanlardan görüntüler ADDİS ABABA - Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Maratonu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda start aldı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen maratona, Etiyopyalı atletlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 25 bin sporcu katıldı.

ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu
ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu
ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu

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Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - 21. Büyük Etiyopya Maratonu - Son Dakika
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