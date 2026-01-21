Adem Şahin, Berberler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adem Şahin, Berberler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi

Adem Şahin, Berberler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi
21.01.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Adem Şahin, genel kurulda 277 oy alarak güven tazeledi, kutlamalar yerine dostunu ziyaret etti.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Adem Şahin, 277 oy alarak güven tazeledi. Seçimin ardından Başkan Şahin kutlama yapmayarak geçtiğimiz trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret etti.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası olağan genel kurulu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 866 üyeden 531'inin sandık başına gittiği genel kurulda oyların 7'si geçersiz sayılırken, 524 geçerli oydan; Rahime Ecerbilgiç 60 oy, Ayhan Öci 79 oy, Sevcan Alkan 108 oy alırken oyların 277'sini alan mevcut başkan Adem Şahit yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan Adem Şahin, kutlamalar yerine anlamlı bir ziyareti tercih etti. Geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret eden Şahin, duygusal anlar yaşadı.

Mezar başında dua eden Şahin, zaferini adeta merhum yol arkadaşıyla paylaştı. Çevresindekileri duygulandıran bu ziyaret, camiada "büyük bir vefa örneği" olarak nitelendirildi.

"Bu başarıda onun da emeği çok büyük. Onu asla unutmayacağız," diyen Şahin, yeni dönemde de birlik ve beraberlik mesajı verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adem Şahin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adem Şahin, Berberler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Adem Şahin, Berberler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.