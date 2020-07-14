Ademsan Makine, yurt içi projelerini teslim etmeyi sürdürüyor - Son Dakika

Ademsan Makine, yurt içi projelerini teslim etmeyi sürdürüyor

Ademsan Makine, haziran ayı içinde 4 büyük yurt içi projesini teslim etti.

Ademsan Makine, haziran ayı içinde 4 büyük yurt içi projesini teslim etti.

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Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayı içerisinde 4 büyük yurt içi projesini tamamlayan şirket, "yükseklikte güvenilir çözüm" ilkesiyle bugüne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışı yüzlerce proje gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre şirket, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları operasyon binasına 3 adet Ast-30 Monoray ve 1 adet Ast-60 kurulumu yapıldı.

Çift güvenlik halatı, emniyet kilit sistemi, halat gerilim kontrolü gibi güvenlik önlemleri ve Avrupa normlarına (EN 1808 standartları) uygun olarak projelerin üretim ve montajları yapıldı.

Ege Yapı Maslak Square projesinde yer alan iki ofis bloku için tasarlanan Ast-60 Cephe Temizleme Sistemleri de testleri yapılarak teslim edilirken, aşırı yük algılama sistemi, alt çarpma önleyici bar, limit siviçi ve üst limit siviçi gibi özellikleri sayesinde operatör hatalarını önleyen cephe temizleme sistemleri her yükseklikte güvenilir çözümler sunuluyor.

Projenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Ademsan Makine, haziran ayı içerisinde NG Hotels için Sapanca'da gerçekleştirilen projeye özel Ast-30 Monoray teslimatını gerçekleştirdi.

Bina cephesine özel, bağlantı ayakları ile montajı yapılan monoray üzerinde yatay ve dikey hareket edebilen bu sistem ile cephe temizlikleri kolay yapılıyor.


Kastamonu'nun en büyük AVM, otel, rezidans karma yaşam projesi "Kastamall AVM" projesine de şirket, Ast-50 Cephe Temizlik Sistemi ile katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ademsan Makine Genel Müdürü Ramazan Albayrak, tamamlanan projeler ile ilgili, "Uzun yıllar cephe temizlik sistemleri yurt dışından temin ediliyordu. Bu hem büyük maliyet, hem bakım zorluğu oluşturuyor hem de özgünlük sağlayamıyordu. Yerli üretim sayesinde artık büyük projelere çözümler çok hızlı sunulabiliyor. 2004 yılında çıktığımız bu yolda yüzlerce proje gerçekleştirmenin biz de gururunu yaşıyoruz. Haziran ayında teslim ettiğimiz bu güzel projelerle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ademsan Makine, yurt içi projelerini teslim etmeyi sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi
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