Aden'deki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Yemen'de hükümet destekli güçlerin 7 Ocak'ta geçici başkent Aden'de ilan ettiği gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Yemen'deki Başkanlık Konseyi'ne bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici başkent Aden'in tüm bölgelerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı, vatandaşların ve araçların hareketinin normale döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Başkanlık Konseyi üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'nin direktifleri doğrultusunda çıkarılan kararda, sokağa çıkma yasağına ilişkin önceki karar iptal edilerek yetkili mercilere trafik düzenlemesi, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması görevi verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bu adımın Aden'de yaşanan güvenlik istikrarı ışığında hizmet ve yaşam koşullarını normalleştirme çabaları çerçevesinde atıldığı kaydedildi.

Amalika Tugayları, 7 Ocak'ta geçici başkent Aden'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli GGK'ya bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.