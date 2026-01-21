Adigey'de İHA Saldırısı: 11 Yaralı - Son Dakika
Adigey'de İHA Saldırısı: 11 Yaralı

21.01.2026 09:20
Rusya'nın Adigey Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 11 kişi yaralandı.

Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya hesabından bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırı sonucu Tahtamukay ilçesindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını, 15 otomobilin yandığını aktaran Kumpilov, olay yerinde acil durumlar servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kumpilov, olayda can kaybının olmadığını belirterek "11 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Aralarında 2 çocuk var. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama noktası oluşturuldu. Tahtamukay'da acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

