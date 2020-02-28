Adıyaman annesiyle tartışan babasını öldürdü - Son Dakika
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Adıyaman annesiyle tartışan babasını öldürdü

11 dakika önce

Annesiyle tartışan babasını öldürdüADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Ş.Ö. (16) annesi ile tartışan babası Mehmet Özer'i (37) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Annesiyle tartışan babasını öldürdü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Ş.Ö. (16) annesi ile tartışan babası Mehmet Özer'i (37) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Ş.Ö. evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babasını annesine şiddet uygulamaması için uyaran Ş.Ö., tartıştığı babasına evde bulunan tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığılan Mehmet Özer, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet Özer, ilk müdehalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ş.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman annesiyle tartışan babasını öldürdü

Mehmet Özer, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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