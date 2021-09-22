Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı - Son Dakika

Adıyaman Baro Başkanlığına seçilen Bilal Doğan, bu gün mazbatasını alarak göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve 5 adayın yarıştığı genel kurulda adaylardan Bilal Doğan en yüksek oyu alarak başkan seçilmişti. Mazbatasını alan Bilal Doğan, mevcut başkan Mustafa Köroğlu'ndan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan eski Başkan Mustafa Köroğlu, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, kızmadan, küsmeden mesleki dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Baro Başkanı Bilal Doğan ise konuşmasında, "Çok güzel bir seçim yarışını geride bıraktık. Demokratik ve hoşgörü ortamında seçim gerçekleşti. Sonuç hepimizin için hayırlı olsun. Kaybeden yok, Adıyaman Barosu kazandı. Birlik ve dirliğimizi yakalayarak, yargı üzerindeki baskıları bertaraf etmeye çalışacağız. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yükseltmeliyiz. Buna tüm meslektaşlarımız katkı sunacaktır. Seçim geride kaldı. Biz bir ve beraber olarak baromuzu daha ilerlere götürmenin gayretinde olacağız" dedi. - ADIYAMAN