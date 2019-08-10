Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban poşeti dağıttı
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Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban poşeti dağıttı

26 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların atıklarını gelişi güzel atmaması için 56 bin adet poşet dağıttı.

Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban poşeti dağıttı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların atıklarını gelişi güzel atmaması için 56 bin adet poşet dağıttı.

Kurban Bayramında kesilen kurbanların atıklarının çevre kirliliğine neden olmaması ve kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için Adıyaman Belediyesi poşet dağıttı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı girişinde vatandaşlara dağıtıldı.

Kurban kesim ve deri toplayan çeşitli vakıf, STK ve cemaatlere poşet dağıtımı yapan belediye ekipleri bayram günüde poşet dağıtımını sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Başkanımızın talimatıyla kurban atıklarının ve etlerinin konulması için 56 bin kurban poşeti yaptırdık. Bu gün Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı önünde dağıtıyoruz. Yarın ise Sabah Namazı çıkışında Yeni Mezarlık, Eski Mezarlık, Karapınar Mezarlığı ve Eğri Çayı Kurban Kesim merkezinde dağıtacağız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN
Kurban Bayramı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
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