Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbe ve şehir merkezinde bulunan çeşmeleri temizledi.

Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbe ve şehir merkezinde bulunan çeşmeleri temizledi.


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından türbelerde ve çeşmelerde temizlik çalışması yapıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen türbelerde ve şehir merkezinde bulunan çeşmelerde Hidrostatik Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı ile temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.


Yetkililer, çalışmaları rutin bir şekilde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!
Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:18 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran ile tutuklu değişimi açıklaması - Son Dakika
00:18 Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu - Son Dakika
00:17 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
00:17 Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:16 Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]