Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 10 Kişilik Aile Ölümden Döndü

Adıyaman'da 10 Kişilik Aile Ölümden Döndü

1 saat önce

Adıyaman'da, 3'ü çocuk toplam 10 kişinin bulunduğu evin duvarı ve tavan kısmı yağışlara dayanamayarak çöktü.

Adıyaman'da 10 Kişilik Aile Ölümden Döndü, System.String[]
Adıyaman'da, 3'ü çocuk toplam 10 kişinin bulunduğu evin duvarı ve tavan kısmı yağışlara dayanamayarak çöktü. Paniğe kapılan aile kendisini can havli ile sokağa attı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1312 Sokak içerisinde ikamet eden Nusret Karasu'ya ait toprak evin duvar ile tavan kısmı birkaç gündür gece ve gündüz devam eden şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Duvarın çökmesi ile birlikte ikamet içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 10 kişi korku ve paniğe kapılarak can havli ile kendisini sokağa attı. Çökmenin yaşandığı yerde elektrik tesisatının geçmesi dolayısıyla elektrik kablolarında da patlamalar yaşandı. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ile elektrik arıza ekipleri de çökmenin bulunduğu yerde araştırma yaptı. İkametin elektriklerinin tamamen kesilmesi sonrasında herkes rahat bir nefes aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Çökmenin olduğu esnada evde bulunan Ömer Karasu, olay anını anlatarak, büyük korku yaşadıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Mara, Karasu, Adıyaman, 3. Sayfa
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