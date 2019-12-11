Adıyaman'da ambulans rallisi yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da ambulans rallisi yapıldı

6 saat önce

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Aste All Star (Ambulans Rallisi) düzenlendi.

Adıyaman'da ambulans rallisi yapıldı, System.String[]

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Aste All Star (Ambulans Rallisi) düzenlendi.


Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Adıyaman Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği tarafından eski özel harekat müdürlüğü bahçesinde bulunan helikopter pist alanında ambulans rallisi gerçekleştirildi.


Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, şube müdürleri ve çok sayıda sağlık personelinin katılım gösterdiği rallide, 4 ekip birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Trafik kazası ihbarının verildiği esnada yola çıkan ekipler, vakaya en hızlı ulaşma, en doğru müdahaleyi yapma, hastanın hızlı ve güvenilir şekilde hastaneye sevk edilebilmesi gibi konularda değerlendirildi. Senaryo gereği trafik kazasına gelen sağlık ekipleri, birincilik için birbiriyle kıyasıya yarıştı. 4 takımın yer aldığı yarışmada Paramedik Zeynel Erdoğan, ATT Emine Kuştepe ve sürücü ATT Muhammed Müslüm Önder'in yer aldığı ekip birinci oldu. Dereceye giren takımlara kupaları takdim edilerek başarılar dilendi.


Yapılan etkinliğin oldukça verimli geçtiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, birbiriyle yarışan sağlık personellerini tebrik ederek başarılar diledi.


Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu ise "Acil Sağlık Hizmetlerinin 25.yılı olması sebebiyle 112 olarak acil sağlık ekibi olarak Aste All Star yarışması düzenledik. Aste All Star yarışmasındaki kriterlerimizde, vakaya en hızlı çıkış yapan, en hızlı ulaşan ve en doğru müdahaleyi yapan ekibi seçtik. Ekiplerimiz arasında kıyasıya bir yarış oldu. Güzel bir rekabet oldu centilmence ve bir ekibimiz birincilik kupasını aldı. Güzeldi yani" diye konuştu. Yapılan açıklamaların ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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