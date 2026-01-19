Adıyaman\'da Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Adıyaman'da "Asayiş Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz katıldı. Toplantıda, Adıyaman Valisi Osman Varol son 1 aylık döneme ilişkin yürütülen güvenlik çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Vali Varol, kent genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, son bir ayda gerçekleştirilen uygulamalar, ele geçirilen malzemeler ve yapılan denetimlerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Vali Varol'un verdiği bilgilere göre son 1 aylık dönemde Adıyaman'da 30 park, bahçe ve motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent ve çevresi uygulaması, 30 kız yurtları uygulaması ve 30 okul önü ile çevreleri uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında 20 düzensiz göç uygulaması yapılırken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 NARKO alan uygulaması icra edildi. Kent genelinde 3 yol kontrol ve şok uygulaması ile 3 düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapılırken, trafik ve asayiş denetimleri kapsamında 2 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 2 bölgesel güven ve huzur uygulaması, 2 Türkiye kaçak/sahte alkollü içki uygulaması ve 2 huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 1 güven ve huzur uygulaması, 1 hassas yerler uygulaması, 1 yılbaşı öncesi tedbirleri uygulaması ve 1 yılbaşı günü tedbirleri uygulaması da yapıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 127'si hapis cezası olmak üzere toplam 406 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Varol, il giriş-çıkış uygulama noktalarında 22 bin 681 kişinin sorgulandığını, 3 bin 568 aracın denetlendiğini ve bu kontrollerde 37 şahsın (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalandığını belirtti. Vali Varol ayrıca birimlerin diğer denetim ve uygulamalarında toplam 447 bin 434 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Son bir aylık süreçte gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildiğini kaydeden Vali Varol, 342 adet mermi, 21 adet farklı marka ve çapta tüfek, 14 adet kesici-delici alet, 11 adet farklı marka ve çapta tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parçanın ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 3 kilo 214 gram esrar, 1 kilo 533 gram bonzai, 766 gram metamfetamin, 504 adet sentetik ecza hap, 5,80 gram eroin, 8 adet ecstasy, 1 adet captagon, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği bildirildi. Bunun yanında 159 adet kaçak emtia, 104 litre kaçak içki, 40 adet tarihi eser, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ve 7 adet sahte belgenin de yakalandığı kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü verilerine de değinen Vali Varol, son 1 aylık dönemde il genelinde 799 olayın meydana geldiğini, bu olayların 752'sinin aydınlatıldığını ve aydınlatma oranının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Kişilere karşı işlenen suçlarda (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) meydana gelen 378 olaydan 373'ünün aydınlatıldığı, olaylara karıştığı tespit edilen 509 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda (ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi) ise 159 olaydan 119'unun aydınlatıldığı ve 126 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Vali Varol, TEM Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il genelinde 15 olayın meydana geldiğini ve aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi. Bu kapsamda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26-31 Aralık 2025 tarihleri arasında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 25 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı, işlemler sonucunda 6 kişinin tutuklandığı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 13 kişinin idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere gerekli sürecin başlatıldığı açıklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il genelinde 39 olayın meydana geldiği ve aydınlatma oranının yüzde 100 olduğu bildirildi. Bu çerçevede 13 Ocak 2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 22 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il genelinde 145 olayın meydana geldiği ve aydınlatma oranının yüzde 100 olduğu belirtilirken, şehirlerarası otobüsle seyahat eden bir şahıstan 3 kilo 56 gram skunk esrar ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 aylık dönemde 19 olayın yaşandığı, bunların 10'unun aydınlatıldığı, 9 olayla ilgili çalışmaların sürdüğü açıklandı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 94 araştırma raporu hazırlandığı, suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 3 bin 127 öğrenci ve öğretmene yüz yüze bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinilen toplantıda, son 1 aylık dönemde 16 yabancı uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemlerinin yapıldığı, 4 yabancı uyruklu şahsın ise geri gönderme merkezine sevk edildiği aktarıldı. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 217 yabancı uyruklu şahsa "Yol izin belgesi olmadan seyahat etmek" suçundan toplam 2 milyon 838 bin 940 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Trafik denetimlerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Varol, trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalarda 84 bin 682 araç ve 5 bin 19 motosikletin kontrol edildiğini, 11 bin 760 araç ve motosiklete, 1.542 sürücüye işlem yapıldığını, 839 aracın trafikten men edildiğini ve toplam 46 milyon 211 bin 589 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. İl merkezinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis denetimlerinde ise 809 okul servis aracı ve şoförünün denetlendiği, 45 okul servisine 104 bin 145 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Varol, Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada kararlılıkla çalıştığını vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmalarını istedi. - ADIYAMAN