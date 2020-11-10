Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada, parklar ve metruk binalarda denetim, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının 10 ayında 724 operasyon yapıldığı ve yakalanan 1108 şüpheliden 72'sinin tutuklandığı bildirildi.

Bu operasyonlarda 9 kilo 373 gram esrar, 771 gram eroin, 5 kilo 747 gram sentetik uyuşturucu ile 1369 hap ve 263 kök Hint kenevir iele geçirildiği kaydedildi.