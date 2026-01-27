Adıyaman\'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameralarda

Adıyaman'da 2 kadın şüphelinin evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadın şahıs, sokak üzerinde bulunan bir evin önündeki iki çift ayakkabıyı saniyeler içerisinde alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanılan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN