Adıyaman\'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameralarda

Adıyaman'da 2 kadın şüphelinin evin kapısı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadın şahıs, sokak üzerinde bulunan bir evin önündeki iki çift ayakkabıyı saniyeler içerisinde alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanılan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN
