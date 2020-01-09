Adıyaman'da badem üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da badem üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika

Adıyaman'da badem üreticilerine eğitim verildi

6 saat önce

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün "Diyar-ı Badem Adıyaman'dan Evlerinize Gelen Güven" projesi kapsamında badem üreticilerine eğitim verildi.

Adıyaman'da badem üreticilerine eğitim verildi, System.String[]

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün "Diyar-ı Badem Adıyaman'dan Evlerinize Gelen Güven" projesi kapsamında badem üreticilerine eğitim verildi.


Proje Koordinatörlüğünü yürüten Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar tarafından Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen "Diyar-ı Badem Adıyaman'dan Evlerinize Gelen Güven" projesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında destekleniyor.


Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahta Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğü, Merkez ve Kahta Ziraat Odası Başkanlıkları ile Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliğinin de ortak olduğu projeye kapsamında eğitim verildi.


Toplantıda, bademde ekonomik öneme sahip zararlılarla mücadelesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, badem yetiştiriciliğinde bitki besleme ve güvenli gıda tüketimi konularında bilgilendirme yapıldı.


Konuşmacı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük ve Gıda Mühendisi Mehmet Emin Akbaş konularla ile ilgili sunumlar yaptı.


Toplantının ikinci oturumunda ise toplumumuzun temel yapı taşları olan kadın tüketicilerimize yönelik "Güvenli Gıda Hakkında" bilinmesi gerekenler aktarılarak, organik tarım ve iyi tarım ürünleri hakkında farkındalık oluşturarak bilinçli tüketici oluşumuna katkı sağlandı.


Toplantının açılış konuşmalarını Enstitü Müdürü Ali Türker Yener, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Nevzat Birişik ve Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan tarafından yapıldı.


Konuşmalarda Adıyaman için stratejik bir ürün olan bademin, Türkiye'de üretim alanı bakımından 58 bin 430 dekar ile 1. sırada olduğu, 2018 yılında 11 bin 747 ton badem üretilerek piyasaya sunulduğu ifade edildi.


"Adıyaman'da üretilen bademleri güvenle üretiyor muyuz?" sorusuna cevap olacak ayağı için üretilen bademlerden numuneler alınarak toplamda 67 numune alınarak pestisit kalıntı analizleri yapıldığı ve elde edilen analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksine Uygun bulunduğu vurgulanan toplantıda önümüzdeki yılda çağla döneminde 23 adet numune daha alınarak analizlerin yapılmaya devam edileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna: "Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir"
Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
22:48 ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi - Son Dakika
22:46 Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:46 Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:44 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
22:43 Trabzon atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:50:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da badem üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]