Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı

11.08.2022 16:32
Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü ters yönden gelerek kendisine çarpan sürücünün yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı.

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü ters yönden gelerek kendisine çarpan sürücünün yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesi civarında 02 ACN 027 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ş.D'ye plakası ile sürücüsü belirlenemeyen ve ters yönden geldiği belirtilen bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü motosiklete çarptıktan sonra aracından inerek sürücü Ş.D'ye yumrukla saldırdı. Ş.D'yi darp neticesi yaralayan şahıs, daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Darp neticesi yaralanan Ş.D., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ve daha sonra motosiklet sürücüsünü darp ederek olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Kalesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı - Son Dakika

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