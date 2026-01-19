Adıyaman'da Dağ Keçilerine Yem Bırakıldı

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde beslenmekte güçlük çeken dağ keçileri için yiyecek bırakıldı.

Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında, Etibakır Maden İşletmesi girişinde görev yapan güvenlik ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçilerini besledi.

Karlı dağlardan işletme yakınına gelen dağ keçilerine yem ve ekmek verildi.

O anlar, Anadolu Ajansı ekiplerince kaydedildi. Kayıtlarda, dağ keçilerinin işletme çevresine indikleri ve güvenlik ekiplerince bırakılan yemleri yedikleri görüldü.