Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

08.01.2026 09:34
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi yakınlarında A.M.Ü. idaresindeki 02 AEP 240 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.M.Ü., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

