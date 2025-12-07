Adıyaman'da Gazetecilere Polis Darp Etti - Son Dakika
Adıyaman'da Gazetecilere Polis Darp Etti

07.12.2025 14:01
Polis intiharının ardından gazetecilere saldıran polisler kınandı, olayın peşini bırakmayacağız.

Adıyaman'da bir polis memurunun intihar ettiği olay yerinde görevini yapan gazetecilerin polisler tarafından darp edilmesi üzerine Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker çok sert bir açıklama yaptı. Başkan Murat Çeliker, yaşanan saldırıyı "Vahim, utanç verici ve asla kabul edilemez" diyerek kınadı.

Altınşehir Mahallesi'nde polis memuru Z.K.'nin yaşamına son verdiği olayda bilgi almak için bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G., görevlerini yaparken polislerin ağır fiziksel şiddetine maruz kaldı. Tekme ve yumruklarla darp edilen, hakaret edilen gazeteciler hastaneye giderek tedavi olurken, vücutlarında belirgin darp izleri tespit edildi.

Yaşananların ardından açıklama yapan Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, olayın sadece gazetecilere değil, topluma yönelik bir saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Çeliker, "Olay yerinde çalışan gazetecilere yönelik bu barbarca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin basın emekçilerine el kaldırmak, milletin haber alma hakkını gasp etmektir. Kimsenin, hele ki kamu gücünü elinde bulunduranların, gazetecilere tekme-tokat saldırma hakkı yoktur. Bu saldırı, hukuk devletine, demokrasiye ve meslek onurumuza yapılmış bir meydan okumadır. Gazeteciler suçlu değildir, suçun üstünü örtmeye çalışanlar suçludur. Olayın üzeri kapatılmaya çalışılırsa bu kez biz buna izin vermeyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Saldırgan polisler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalı, benzeri vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. 'Basına uzanan eller kırılsın' diye değil, 'bir daha kimse cesaret edemesin' diye hukuk işletilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Adıyaman, Şiddet, Polis, Yerel, Son Dakika

