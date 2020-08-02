Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı.

Mustafa Varılmaz idaresindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin idaresindeki 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile Alişar köyü yakınlarında çarpıştı.

Adıyaman 'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 02:49

Kaynak: AA

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