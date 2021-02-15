Adıyaman'da iki köyde yüz yüze eğitimin başlaması 1 hafta ertelendi - Son Dakika

Adıyaman'da iki köyde yüz yüze eğitimin başlaması 1 hafta ertelendi

15.02.2021 13:29
Adıyaman'da iki köyde yüz yüze eğitimin başlaması 1 hafta ertelendi, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı iki köyde bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime bir hafta daha ara verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı iki köyde bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime bir hafta daha ara verildi.

Besni Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerimizde vaka sayılarında görülen artış sonrasında sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köylerimizde bulunan okullarımızda yüz yüze eğitime 1 hafta süreyle ara verilmiştir."

Sarıyaprak, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki köyde yüz yüze eğitimin başlaması 1 hafta ertelendi - Son Dakika


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