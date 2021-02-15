Adıyaman'da iki köyde yüz yüze eğitimin başlaması 1 hafta ertelendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı iki köyde bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime bir hafta daha ara verildi.

Besni Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerimizde vaka sayılarında görülen artış sonrasında sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köylerimizde bulunan okullarımızda yüz yüze eğitime 1 hafta süreyle ara verilmiştir."