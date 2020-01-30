Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Tezcan'ın kullandığı 44 KT 254 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Çetinkaya yönetimindeki 06 BKU 813 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Araçlarda bulunan Mehmet Burak Eskici, Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay ve Celal Aktan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Celal Erbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çetinkaya, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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