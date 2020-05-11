Adıyaman'da iş adamı 500 ailenin borçlarını ödedi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş adamı, 500 ailenin tüpgaz satışı yapan yerlere olan borçlarını ödedi.

İş adamı Ali Erdemoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla tüpgaz borçlarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 500 ailenin veresiye borçlarını kapattı.

Erdemoğlu, bazı mahallerdeki fırın ve marketlerdeki veresiye defterini de satın aldı.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımın Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında yapıldığını belirterek, "İş adamımız Ali Erdemoğlu, sağolsun ilçemizde tüpgaz alanında faaliyet gösteren esnafımızdan veresiye defterlerini satın alarak vatandaşlarımızın borçlarını ödedi. Kendisine Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Besni halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.