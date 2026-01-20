Adıyaman'da Kar, Araçları Mahsur Bıraktı - Son Dakika
Adıyaman'da Kar, Araçları Mahsur Bıraktı

Adıyaman'da Kar, Araçları Mahsur Bıraktı
20.01.2026 12:52
Adıyaman-Çelikhan yolunda yoğun kar nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman'da, kar nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu 35-40. Kilometreler arasında yoğun kar yağışından dolayı buzlanan yolda araçlar geçemedi. Birçok araç patinaj çekerek bulunduğu yerde mahsur kaldı. Vatandaşlar yolda temizleme çalışmalarının olmamasından dolayı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolların biran önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Adıyaman'da Kar, Araçları Mahsur Bıraktı - Son Dakika

