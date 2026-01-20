Adıyaman\'da Kar, Araçları Mahsur Bıraktı

Adıyaman'da, kar nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu 35-40. Kilometreler arasında yoğun kar yağışından dolayı buzlanan yolda araçlar geçemedi. Birçok araç patinaj çekerek bulunduğu yerde mahsur kaldı. Vatandaşlar yolda temizleme çalışmalarının olmamasından dolayı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolların biran önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN