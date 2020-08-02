Adıyaman'da motosiklet devrildi 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosiklet devrildi 2 yaralı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motoskletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Amed Elnursin'in kullandığı plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasında oturan Muhammed Elnursi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.