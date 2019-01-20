Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motosikletliler Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi

Adıyaman'da Motosikletliler Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi

48 dakika önce

Adıyaman'da motosikletliler Doğu Türkistan için bir araya geldiAdıyaman'da, kendilerine Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu adı veren 40 motosikletli Doğu Türkistan için bir araya geldi.

Adıyaman'da Motosikletliler Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi, System.String[]
Adıyaman'da motosikletliler Doğu Türkistan için bir araya geldi

Adıyaman'da, kendilerine Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu adı veren 40 motosikletli Doğu Türkistan için bir araya geldi.

Öğlen saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde toplanan grup Atatürk Bulvarı'nda Türk Bayrakları ile tur attılar. Buradan Demokrasi Parkı'na geçen motosiklet sürücüleri adına konuşan Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu Başkanı Murat Çetin, Doğu Türkistan'da, Çin zulmüne uğrayan kardeşlerimiz için toplandık. Sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Onlardan anladığımız para pul istemiyoruz. Bizde sesimizi duyurup yardımcı olamıyorsanız hiç olmazsa bir ses bizde onlara bir nebze destek vermek için toplandık. Bizde arkadaşlarla birlikte böyle bir kortej oluşturduk dedi.

Yapılan açıklamanın ardından İstiklal Marşı söyleyen grup olaysız dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Fatih Mehmet, Motosiklet, Adıyaman, Doğu Türkistan, Güncel
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