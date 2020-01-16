Adıyaman'da odunluk yangını - Son Dakika

Adıyaman'da odunluk yangını
6 saat önce
Adıyaman'da evin bahçesinde bulunan odunlukta ki yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
Adıyaman'da evin bahçesinde bulunan odunlukta ki yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Eski İmam Hatip Lisesi yan sokağında bulunan Şerif Kayıhan'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın büyümeden söndürüldü. - ADIYAMAN
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