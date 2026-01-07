Adıyaman\'da Öğrencilere Doğa Eğitimi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğrencilere bilgilendirme semineri düzenlendi.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, Doyran Köyü İlkokulu, Oluklu Köyü İlkokulu ile Milli İrade Ortaokulu öğrencilerine yönelik biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa bilinci konularında eğitim programı düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimlerde, doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Program süresince öğrencilerin konuya yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Yetkililer, doğa bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim programlarının belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN