Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da okul servisleri denetlendi
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Adıyaman'da okul servisleri denetlendi

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Adıyaman'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde okul servislerinin geçiş güzergahlarında araçları durdurarak denetim yaptı.

Ekipler, öğrencilerin dikkatli olmaları ve onları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hosteslerinin de kimlik ve yetki belgeleri kontrol etti.

Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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