Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan H.K., Ö.K., R.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılardan H.K., Ö.K., R.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?