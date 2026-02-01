Adıyaman\'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan H.K., Ö.K., R.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılardan H.K., Ö.K., R.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN