Adıyaman'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
39 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:26 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Gazal Şahin (58) idaresindeki 05 AAJ 081 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda refüje çarptı.
Kazada, sürücü Şahin ile yanında bulunan Özgül (32) ve Mustafa Talha Karataş
(1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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